Unieważniono 20 matur. Dwa zawiadomienia na policję

- Telefon nie jest problemem. Problemem staje się to, co się z tym telefonem robi. Zdarzają się sytuacje, że zdający wnosi na salę telefon - zakładamy, że to telefon - pomimo świadomości, jakie grożą za to konsekwencje. I zdarzają się, niestety, jacyś członkowie zespołów nadzorujących, którzy być może zwracają mniejszą uwagę na to, co się dzieje na sali i nie wypełniają swoich zadań - stwierdził Dr Marcin Smolik.