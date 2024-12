Ukraiński dron przeprowadził atak na statek "Fedor Uriupin" w zatoce w pobliżu wsi Czornomorskie na zaanektowanym Krymie. Jak podaje "Krymski Wiatr", dron uderzył w burtę statku powyżej linii wodnej, co spowodowało uszkodzenia, ale jednostka nie zatonęła.

Statek, zbudowany w 2010 r., należał do ukraińskiej spółki Czornomornaftohaz i został przejęty przez Rosję po aneksji Krymu w 2014 r.

Jak informuje TVN24, jednostka należała do ukraińskiej spółki energetycznej Czornomornaftohaz, zajmującej się wydobyciem ropy i gazu z szelfu kontynentalnego.

Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy przeprowadziły także precyzyjny atak na fabrykę produkującą paliwo do rakiet balistycznych w mieście Kamieńsk-Szachtynskij w obwodzie rostowskim w Rosji.

Według wojska uderzona firma była wykorzystywana przez Rosjan do produkcji paliwa stałego do rakiet balistycznych, których okupanci używają do ostrzeliwania infrastruktury krytycznej i cywilnej w Ukrainie.