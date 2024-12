Do Polski nadciąga prawdziwa zima. Wiadomo, kiedy spadnie śnieg w całym kraju

Zima w Polsce do tej pory przypominała raczej późną jesień, z łagodnymi temperaturami i brakiem śniegu. Jednak sytuacja ma się zmienić na początku stycznia. Przewiduje się, że głębokie układy niżowe z Atlantyku przyniosą zimniejsze powietrze znad Arktyki, co spowoduje opady śniegu i spadek temperatur - czytamy w serwisie twojapogoda.pl.

Śnieg zacznie się gromadzić stopniowo, a krajobrazy w całym kraju będą się zabielać. Przewiduje się, że przed świętem Trzech Króli większość Polski będzie pokryta śniegiem. Opady wyniosą od 1 do 5 cm, a w wyżej położonych miejscach nawet do 10 cm. Porywisty wiatr może powodować zawieje śnieżne, co utrudni warunki na drogach.