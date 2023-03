Ukraiński dowódca udzielił wywiadu "The Washington Post". Został zdegradowany

"Właśnie takich ludzi potrzebujemy na froncie" napisał o zdegradowanym poseł do parlamentu Ukrainy Ołeksij Gonczarenko na swoim kanale Telegram. Parlamentarzysta chwalił żołnierza za to, że zwraca uwagę na niedostateczne wyszkolenie obrońców. Inny poseł, Wołodymyr Ariew, napisał w mediach społecznościowych: "Ten rząd chce słyszeć tylko to, co chce".