Legiony śmierci Putina. "Chiński skarabeusz" wchodzi do gry

Redut PMC, Legion Cesarski, bataliony regionalne, oddziały zbrojne gazowego państwowego potentata to - obok wagnerowców, którzy walczą na dowolnych frontach za pieniądze - prywatne i półprywatne siły militarne, tworzone w Rosji. Powstają przede wszystkim po to, by zasłużyć na łaskawe spojrzenie dyktatora.