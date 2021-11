UE pompuje budżet Łukaszenki? "Pstryczek, a nie sankcje"

- Te tak zwane sankcje zostały wprowadzone w taki sposób, by nie uderzyć w najważniejsze pozycje białoruskiego eksportu do UE. To pstryczek, a nie żadne sankcje - powiedział w rozmowie z "Rz" białoruski ekonomista Jarosław Romańczuk. Dodał, że na koniec 2021 roku przychody budżetu Mińska wyniosą 25 mld dolarów. To ogromna kwota w kraju którego PKB wynosi 60 mld dolarów.