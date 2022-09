Udział w "referendach" Rosjan. Wyznaczono karę dla Ukraińców

Rosjanie chcą przeprowadzać "referenda". Chodzą po domach

Pod koniec sierpnia w miejscowości Myrne pod Melitopolem zniszczono jeden z budynków. Mer miasta Iwan Fedorow przekazał, że w lokum, w którym doszło do eksplozji, prowadzono przygotowania do pseudoreferendum sankcjonującego przyłączenie do Rosji.