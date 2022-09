Wojna w Ukrainie. Wstydliwy problem rosyjskiej armii. Ukraiński wywiad ujawnia [RELACJA NA ŻYWO]

Wojna w Ukrainie trwa. Sobota to 192. dzień rosyjskiej inwazji. Przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) Wadym Skibicki powiedział w sobotę, że około 40 procent sprzętu bojowego, który dostają nowe oddziały tworzone w Rosji do walk przeciwko Ukrainie, nie działa i wymaga naprawy. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.

Rosyjskie oddziały dostają niesprawny sprzęt

Źródło: Forum , fot: General Staff of the Armed Forces of Ukraine