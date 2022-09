Zełenski alarmuje: Rosja zaraz uderzy. Szykuje atak energetyczny na was

Zełenski: dwa kluczowe ruchy

Zełenski podkreślił także, że kluczowymi odpowiedziami na to powinny być dwie rzeczy: pierwsza to europejska jedność w obronie przed państwem terrorystycznym, a druga to zwiększenie presji sankcyjnej na Rosję. - To wzmocnienie wszystkich poziomów sankcji i ograniczenie rosyjskich dochodów z ropy i gazu - zaapelował.