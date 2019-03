Uderzenie w Biedronia z lewicy. "Oszukaństwo"

Zrezygnował pan Robert Biedroń z mandatu radnego. Teraz zrezygnuje, jeżeli go dostanie, z mandatu eurodeputowanego. Potem zrezygnuje z mandatu posła, a na końcu wybierzemy go prezydentem i zrezygnuje z prezydenta - kpi z lidera Wiosny Włodzimierz Czarzasty, lider SLD.

Choć partia Wiosna traci poparcie w sondażach , to Robert Biedroń nie może liczyć na łagodne traktowanie ze strony dawnych kolegów z lewicy. W rozmowie z radiową Trójką byłego prezydenta Słupska zaatakował szef Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

- To jest oszukaństwo - stwierdził Włodzimierz Czarzasty, komentując zapowiedź Biedronia, że kandyduje do PE tylko po to, aby wesprzeć listę swojego ugrupowania.