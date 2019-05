"Tylko nie mów nikomu". Sprawa bpa Gołębiewskiego w prokuraturze. Doniesienie Wiosny

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez arcybiskupa seniora Archidiecezji Wrocławskiej złożyli w prokuraturze politycy Wiosny. Oskarżają abpa Mariana Gołębiewskiego o tuszowanie przypadku pedofilii przez 7 lat.

- Istnieje duże prawdopodobieństwo, że abp Gołębiewski wiedział o ohydnych czynach pedofilskich na terenie jego diecezji i nie spełnił ciążącego na nim obowiązku niezwłocznego powiadomienia organów ścigania - powiedział Śmiszek, informując o zawiadomieniu na konferencji prasowej przed pałacem arcybiskupim na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu.

- Mamy już kolejny dzień od powołania przez ministra Zbigniewa Ziobro specjalnej grupy prokuratorów do zbadania tej sprawy, a efektów ich pracy nie widać. Przyszedł czas, by obywatele wzięli sprawy w swoje ręce - mówił polityk Wiosny przed złożeniem pisma we wrocławskiej prokuraturze.