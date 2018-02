Tygodniki pokazały okładki. Tematem numer jeden znowu spór z Izraelem

"Byłem zaskoczony reakcją Izraela" - to słowa Jarosława Kaczyńskiego, stanowiące zapowiedź wywiadu "Newsweeka". Kontrowersjom wokół nowelizacji ustawy o IPN swoją okładkę poświeciły też "Sieci" i "Wprost". Te tygodniki wykorzystały jednak wizerunek Patryka Jakiego.



"Bury" to pseudonim kapitana Romualda Adama Rajsa. Tygodnik postanowił przypomnieć jego sylwetkę. Daniel Obajtek to z kolei nowy prezes PKN Orlen . O Ryszardzie Czarneckim ostatnio zrobiło się głośno z powodu jego odwołania . Europoseł stracił stanowisko wiceszefa Parlamentu Europejskiego. To efekt porównania Róży Thun do szmalcownika.

"Polska jako państwo, a Polacy jako naród potrafili się przeciwstawić i niemieckim nazistom, i rosyjskim komunistom. Byliśmy narodem bohaterów, a nie zbrodniarzy; ofiar, a nie katów. Jak ludzie odpowiadający za Polskę przez ćwierćwiecze, rządzący nią, mogli doprowadzić to wszystko do stanu, w którym wszystko jest widziane na świecie na opak? Jak można było nie reagować na postępujące z roku na rok przypisywanie nam współodpowiedzialności za zbrodnie na Żydach? […] Kiedy u nas finansowano film „Pokłosie”, oni opowiadali światu, jak to walczyli dzielnie z nazistami. Kiedy u nas promowano Grossa, w Niemczech kręcono serial „Nasze matki, nasi ojcowie” opowiadający o młodych, wrażliwych żołnierzach niemieckich i dzikich, antysemickich akowcach. Sformułowania „polskie obozy śmierci” i „polskie obozy koncentracyjne” to wierzchołek tego zakłamania. Powszechność tego kłamstwa pokazuje, jak bardzo państwo polskie zawiodło w obronie podstawowych prawd historycznych. Nie pojmuję tej bezradności elit III RP. Patrzyli na to i nic nie robili. Mam zresztą wrażenie, że im to odpowiadało" to fragment rozmowy z Jakim.