Ryszard Czarnecki odwołany ze stanowiska wiceszefa PE

Parlament Europejski zdecydował: polityk PiS został odwołany z funkcji wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Powodem odwołania były słowa Czarneckiego o europoseł Róży Thun. Porównał ją do szmalcowników.

Było to pierwsze w historii głosowanie w PE za odwołaniem wiceprzewodniczącego. Za odwołaniem Ryszarda Czarneckiego głosowało 447 europosłów, przeciw 196. 30 europosłów wstrzymało się od głosu. Głosowanie było tajne.

Zanim przystąpiono do głosowania europoseł Ryszard Legutko zwrócił uwagę na przyjęty przez PE sposób liczenia głosów. PE zdecydował, że policzy tylko głosy "za" i "przeciw". Pod uwagę nie były brane głosy wstrzymujące się. To oznaczało, że konieczna do odwołania Czarneckiego większość 2/3 głosów była liczona tylko od głosów "za" lub "przeciw". Zdaniem Legutki ten sposób głosowania jest niezgodny z Regulaminem Parlamentu Europejskiego, a także ogranicza prawa europosłów. Legutko zwrócił również uwagę na fakt, że Ryszardowi Czarneckiemu nie pozwolono na wystąpienie przed PE, w którym "mógłby się bronić".