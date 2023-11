TVP może przejść do historii. Budka: Zmiana nazwy jest rozważana

Przyszli koalicjanci są zgodni, że zmiany w mediach publicznych muszą mieć również wymiar symboliczny. Jak przyznaje Borys Budka, nazwa TVP może przejść do historii. - Dzisiaj szyld TVP i ta nazwa kojarzy się jak najgorzej. Jedną z opcji, która jest rozważana, to zmiana nazwy tej instytucji. Po ośmiu ostatnich latach ten szyld kojarzy się z absolutnym złem i z czymś, co nie ma nic wspólnego z dziennikarstwem - mówi WP szef klubu Koalicji Obywatelskiej.