PiS nie chce stracić kontroli nad TVP i Polskim Radiem. Szef KRRiT już działa

Prof. Romanowski wskazał, że - zgodnie z prawem - RMN i KRRiT nie będą w stanie zablokować nowemu właścicielowi zmiany władz TVP i Polskiego Radia. - Cokolwiek by zrobili, bezwzględnie będzie to nieważne, bo sprzeczne z konstytucją, a więc bez skutków prawnych. Bo nie można podejmować takich decyzji, gdy się wie o rychłej zmianie właściciela. To by było działanie nie w interesie spółki, ale w interesie PiS - podkreślił.