Pawłowicz spotkała "widzów TVN"? Poskarżyła się w sieci

Była posłanka PiS, a obecnie sędzia Trybunału Konstytucyjnego - Krystyna Pawłowicz - poskarżyła się w mediach społecznościowych na to co ją spotkało podczas odwiedzania cmentarzy z okazji dnia Wszystkich Świętych. "Spotkałam się ze wyjątkową falą agresji i obelg" - napisała. Pawłowicz wskazała też, co według niej spowodowało takie zachowanie.