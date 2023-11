12 minut i się zaczęło. "Wiadomości" TVP długo nie wytrzymały

"Wiadomości" wspomniały o dyskusji na temat marszałka nowego Sejmu. Barbara Nowacka zaproponowała, by stanowisko było "rotacyjne" i w połowie kadencji doszło do zmiany. TVP przypomniała więc słowa Piotra Zgorzelskiego, który w przeszłości, mówiąc o stanowisku wicemarszałka, powiedział, że "rotacyjna to może być kosiarka".