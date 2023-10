Trzech wicepremierów, rotacyjni marszałkowie. Znamy kulisy negocjacji

- Chodzi nam o to, by sprawnie zarządzać administracją państwową, Sejmem i Senatem. Bardzo ważne jest, by każde z ugrupowań koalicyjnych miało poczucie współodpowiedzialności i współuczestnictwa – tak o koncepcji przyszłej większości rządzącej mówi w WP Borys Budka. Szef klubu Koalicji Obywatelskiej wprost przyznaje, że na negocjacyjnym stole Platforma Obywatelska kładzie propozycję, by w przyszłym rządzie było trzech wicepremierów – liderów mniejszych ugrupowań koalicyjnych.