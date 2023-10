Trump zszokował swoim wyznaniem. Co powiedział jednemu z przywódców NATO?

To kolejne kontrowersyjne słowa Trumpa w ostatnim czasie. - Wiktor Orban, on jest jednym z najsilniejszych przywódców na całym świecie. Jest przywódcą Turcji, przyjaźni się zarówno z Rosją jak i (Chinami) - powiedział Trump podczas wiecu wyborczego w Derry w stanie New Hampshire, myląc początkowo Turcję z Węgrami, lecz poprawiając się. - On jest liderem Węgier i rządzi nimi porządnie, silnie. Nie wpuszcza terrorystów do kraju - kontynuował.