Tron za pieniądze na edukację. Wniosek opiniowała kandydatka PiS

- To jedna, wielka manipulacja słowna. Zacznijmy od tego, że oczywiście byłam doradcą pana ministra. Zajmowałam się zupełnie innymi sprawami, niż willa plus. W kilku przypadkach zostałam poproszona, nie jako polonistka, tylko jako osoba, która ma do czynienia od lat ze sprawami nieruchomości, w sprawie, którą należało rozpatrzeć. Chodziło o stwierdzenie, na czym polegało prawo danej instytucji do nieruchomości w kontekście dotacji, o którą występowała. Do tego ograniczała się moja ocena, to była wyrywkowa sprawa - podkreśliła poruszona posłanka.