Resort Czarnka pod lupą NIK. Chodzi o aferę "willa plus"

Trwają próby wyjaśniania afery "willa plus". Chodzi o milionowe dofinansowania, jakie z resortu dostały fundacje bliskie obozowi władzy. - Wczoraj wszedł tam NIK (do MEN - przyp. red.). NIK wydał polecenie zabezpieczenia wszystkich dokumentów, zdigitalizowania i przesłania kopii do Najwyższej Izby Kontroli - ujawniła Katarzyna Lubnauer.