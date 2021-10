Port Lotniczy w Gdańsku uruchomi nowe połączenia. Już wkrótce będzie można polecieć m.in. do Walencji, Wenecji i Wiednia

Malaga i Sztokholm

Tydzień później, 29 marca 2022 roku ruszają przeloty do Malagi oraz Sztokholmu. Dla odmiany loty do Hiszpanii będą organizowane przez Wizz Air, we wtorki i soboty. Natomiast do największego miasta w Szwecji, na sztokholmskie lotnisko Alranda połączenie otworzy Eurowings, a kursować będą we wtorki i środy.