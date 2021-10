Dramat w pomorskim pogotowiu. Poseł Lewicy: Państwo z dykty i kartonu

- Pan premier i minister zdrowia mówili, że ratowników da się zastąpić, np. strażakami. Doprowadzimy do tego, że strażaków zastąpią policjanci, policjantów ochroniarze, a ich zastąpią piekarze? To państwo z dykty i kartonu doszło do ściany. Nie róbmy z państwa pośmiewiska - dodał Marek Rutka.