Kryzys w ratownictwie. Lewica z apelem do prezydenta

- Jak to jest, że można przeznaczyć 2,5 mld złotych na pałac w centrum Warszawy i to w czasie pandemii, kiedy ratownicy medyczni narażają swoje życie i zdrowie, ale nie można usiąść do stołu negocjacyjnego ze środowiskami medycznymi w sprawie płac. To służba zdrowia jeździ dzisiaj na sygnale i to ona wymaga specjalnego pogotowia ratunkowego oraz dodatkowych nakładów na ludzi - mówiła.