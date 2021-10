W Gdańsku stanął Ekomat. Mądry człowiek zarobi na tej maszynie

Za granicą takie urządzenia działające w systemie kaucyjnym są już od wielu lat czymś normalnym. Choć polski rząd przymierza się do zmian w prawie, które mają doprowadzić do wprowadzenia obowiązkowego zwrotu opakowań, w naszym kraju takie projekty dopiero raczkują. Ekomat na Przeróbce to dobry przykład innowacji, która powinna stać się czymś absolutnie powszechnym.