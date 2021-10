Pandemiczne oszustwo. Śledztwo słupskiej prokuratury w sprawie jednorazowych rękawiczek

- Małgorzata Cz. wiedziała, że jeśli sprzedający ma dobrą opinię, to Allegro obejmuje kupujących programem ochrony. To oznacza, że w przypadku nieuczciwej transakcji Allegro zwraca kupującym wartość towaru, którego nie otrzymali. Po otrzymaniu pieniędzy klienci nie powiadamiają organów ścigania. W tym przypadku zrobiło to Allegro, bo z tych trzech kont było kilkaset takich transakcji – mówi prokurator Paweł Wnuk.