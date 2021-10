Nieistniejące lotnisko i gigantyczne zarobki. Ludzie powiązani z PiS

Mimo że prace ruszą pełną parą dopiero za prawie dwa lata, specjalnie do tego powołana spółka już na przełomie 2019 r. i 2020 r. zwiększyła swój poziom zatrudnienia ze 100 do 260 osób. Tylko w tamtym roku same pensje ludzi z CPK kosztowały Skarb Państwa blisko 30 mln złotych - wynika z odpowiedzi na interpelację senatora PO Krzysztofa Brejzy, którą cytuje Onet. Średnie zarobki w CPK oscylują więc w granicach 10 tys. złotych.