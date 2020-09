Tak się zarabia przy Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Miliony na pensje, doradców i reprezentację

Podczas przygotowań do budowy głównym kosztem państwowej spółki są wypłacane pensje zatrudnionych pracowników (71 proc kosztów). W 2019 roku wyniosły one 15 mln zł. Przeciętne zarobki pracowników wyniosły 15,9 tys. zł. brutto miesięcznie. Sami twórcy lotniska uważają, że to sporo.