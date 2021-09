Marcin Horała ogłasza postęp w CPK. W Baranowie nie wierzą, że samoloty polecą za ich życia

- Większość osób po prostu nie wierzy, że dojdzie do realizacji CPK albo, że nie stanie się to za ich życia. Ponadto CPK nie oferuje godziwych wycen. Chcą kupować tereny po cenie gruntów rolnych, nie uwzględniając wzrostu wartości tych nieruchomości - tłumaczy niechęć do sprzedaży Robert Pindor z rady społecznej ds. CPK.