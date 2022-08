Awantura wokół otwarcia przekopu Mierzei Wiślanej. Ma być tylko dla władz państwowych, nie dla żeglarzy

Tydzień temu nieoficjalne informacje w sprawie ceremonii otwarcia ujawnił Daniel Kotur, szyper barek transportowych i kapitan żeglugi śródlądowej. Organizatorzy otwarcia mieli poszukiwać kapitana, który weźmie na pokład barki 1000 ton węgla i tuż po przecięciu wstęgi, jako pierwszy, ruszy do portu w Elblągu. Miał to być pokazowy rejs, choć sam tor wodny do Elbląga nie jest jeszcze gotowy.