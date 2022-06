Problem z przekopem Mierzei Wiślanej. "Przypłynie Niemiec czy Szwed i może być wstyd"

Rozmówcy WP wyliczają: port we Fromborku jest zamknięty co najmniej do wakacji 2023 roku, trwa tam duży remont. W Krynicy Morskiej jest marina, ale przy niekorzystnych wiatrach robi się taka fala, że jachty urywają się z cum. Falochron jest właśnie wydłużany do 100 metrów, choć wcześniej skrócono go do 60, bo taniej i miało wystarczyć. Z kolei w Tolkmicku (port już zmodernizowany) trzeba uważać na prognozy o wietrze z północy.