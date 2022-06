Przekop Mierzei Wiślanej na finiszu. Historyczny moment pokonania śluzy

Jak informuje wykonawca inwestycji na Mierzei Wiślanej, udało się już zrealizować większość prac na terenie portu osłonowego oraz sztucznej wyspy. Obecnie trwają testy urządzeń potrzebnych do tego, by można było swobodnie przepływać przez kanał. Pierwsza taka próba przepłynięcia już została przeprowadzona i zakończyła się sukcesem. Tym, co jeszcze zostało do wykonania, jest ukończenie montażu wyposażenia hydrotechnicznego, a także testy działania bram i mostów obrotowych z Nadrzędnego Systemu Sterowania.