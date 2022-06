Tragedia na Morzu Czerwonym. Statek z 15 tys. owiec poszedł na dno

Do katastrofy doszło w niedzielę rano. Utonęły tysiące zwierząt. Udało się natomiast uratować załogę statku, poinformowała lokalna administracja. - Statek Badr 1 zatonął we wczesnych godzinach porannych w niedzielę - powiedział agencji AFP jeden z wyższych urzędników sudańskiego portu, zastrzegając sobie anonimowość. "Przewoził on 15 800 owiec".