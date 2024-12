Nadzwyczajne posiedzenie w Tallinie. "Podjęliśmy kroki w śledztwie"

Tankowiec Eagle S, pływający pod banderą Wysp Cooka, został zatrzymany przez fińską straż graniczną na wodach Zatoki Fińskiej . W momencie przerwania przesyłu prądu magistralą EstLink 2, okręt znajdował się w pobliżu kabla. Jednostka transportowała rosyjską benzynę z Petersburga do Egiptu. Premier Michal zaznaczył, że tankowiec odgrywa istotną rolę w rosyjskiej "flocie cieni" i "pomaga Rosji finansować rosyjskie ataki hybrydowe".

- Musimy zintensyfikować nasze relacje dwustronne oraz współpracę w ramach NB8 oraz UE i NATO by zapewnić bezpieczeństwo naszej infrastruktury krytycznej - dodał Michal.

Ostatecznie, jak poinformowała w czwartek Centralna Policja Kryminalna (KRP), sprawa została zakwalifikowała jako "poważny akt zniszczenia", co w tej konkretnej sprawie wiązałoby się z uszkodzeniem lub zniszczeniem mienia w sposób powodujący poważne zagrożenie dla dostaw energii. Ze wstępnych ustaleń wynika, że uszkodzenie kabla spowodowane zostało przez kotwicę statku.

Prezydent Łotwy Edgars Rinkevics wyraził solidarność z Estonią i Finlandią, apelując o to, by ochrona infrastruktury krytycznej stała się jednym z kluczowych zadań NATO na Morzu Bałtyckim. - Uszkodzenia podmorskich kabli między Finlandią a Estonią to prawdopodobnie nie zbieg okoliczności, delikatnie mówiąc - oznajmił Rinkevics.