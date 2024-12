Zadała kilkanaście ciosów nożem. To zemsta za zbyt mały napiwek

Później tej samej nocy, gdy partner ofiary i jej córka spali, Alvelo wróciła do pokoju z nieznanym mężczyzną uzbrojonym w broń palną. Wdarli się do pokoju, grożąc ofierze i jej córce. Uzbrojony mężczyzna zmusił partnera ofiary do wejścia do łazienki, gdzie zniszczył jego telefon, podczas gdy Alvelo przeszukiwała rzeczy ofiary.