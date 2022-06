Niepokojące, co dzieje się w Szwecji. Morze Bałtyckie zagrożone

Straż przybrzeżna zwróciła uwagę na problem coraz częściej pojawiających się wycieków. Stosowana obecnie różnorodność paliw transportowych sprawia, że coraz trudniej je zidentyfikować. Dotyczy to na przykład biopaliw, które w zetknięciu z wodą powodują zróżnicowane reakcje, co nie ułatwia identyfikacji substancji, które dostają się do wody.