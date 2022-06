Gęsto na Bałtyku. Demonstracja Rosjan przed NATO

W skład eskadry wchodzą także samoloty Ił-38 do zwalczania okrętów podwodnych oraz śmigłowce bojowe. Według rosyjskich wojskowych ćwiczenia były zaplanowane. Niemniej jednak czas, w którym manewry mają miejsce, wydaje się nie być przypadkowy. Do połowy czerwca na Morzu Bałtyckim trwają ćwiczenia NATO Baltops 2022, w których bierze udział 45 okrętów sojuszniczych pod dowództwem US Navy.