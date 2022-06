Wojna w Ukrainie. "300 istnień dziennie". Zełenski o rosyjskich stratach [RELACJA NA ŻYWO]

Problem z eksportem zboża z Ukrainy jest coraz poważniejszy. Do gry nieoczekiwanie włączyła się Ankara, co niepokoi ukraińskich przywódców. - W stosunku do Turcji pojawiły się oskarżenia o przyjmowanie rosyjskich dostaw zboża, które zostało uprzednio skradzione w ramach działań wojennych w Ukrainie. Ukraina powinna żądać dla siebie w każdym scenariuszu maksymalnych gwarancji bezpieczeństwa w zamian za otwarcie portu w Odessie - mówi Wirtualnej Polsce Jakub Bielamowicz z Instytutu Nowej Europy.