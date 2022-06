Kijów chce sojuszu Polski, Ukrainy i Wielkiej Brytanii

- Pytanie to powinno być skierowane do prezydenta naszego kraju, który zgodnie z naszą Konstytucją bezpośrednio zajmuje się sprawami zagranicznymi i wojskowymi i jest za nie odpowiedzialny. Jestem za tym, aby ten związek powstał jak najszybciej. Co więcej, uważam, że powinien on być jak najbardziej rozszerzony i nie ograniczać się do tych trzech narodów - powiedział Daniłow.