Niektórzy eksperci wojskowi z Ukrainy są sceptyczni co do ewentualnej agresji Białorusi i jej gotowości do walki. Wladyslaw Seleznow, pułkownik Sił Zbrojnych Ukrainy, jest przekonany, że zagrożenie ze strony Białorusi jest znikome. Zauważył, że na Białorusi jest ok. 15 tysięcy żołnierzy gotowych do walki. Jednak, jak twierdzi, oddziały te nie są zmotywowane, co czyniłoby je bardzo łatwym celem dla ukraińskiej armii.