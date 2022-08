Otwarcie przekopu mierzei z wielkim hukiem. Szukają odważnego kapitana

Droga do Elbląga jeszcze nie jest gotowa

Na samym przekopie mierzei niemal wszystko jest już gotowe do otwarcia. Odbywają się głównie testy i odbiory techniczne. Ważna jest druga część zadania, czyli budowa drogi wodnej od śluzy Nowy Świat do portu w Elblągu. Tor żeglugowy na Zalewie Wiślanym będzie miał głębokość 5 metrów na całej długości i szerokość w dnie 60 metrów, a w miejscach "mijanek statków" 120 metrów szerokości. Koszt tej inwestycji to prawie 130 mln zł, a termin ukończenia wyznaczono na maj 2023 roku. Pogłębiona zostanie też rzeka Elbląg. Po zakończeniu całości prac droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską umożliwi wpływanie do portu w Elblągu jednostek o długości do 100 metrów oraz do 20 metrów szerokości i zanurzeniu 4,5 m.