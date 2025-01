Tragiczny los północnokoreańskich żołnierzy w Rosji. Nowe dane

- Są wrzucani do maszynki do mięsa z niewielką szansą na przeżycie. Są mięsem armatnim, a rosyjscy oficerowie troszczą się o nich jeszcze mniej niż o swoich ludzi - dodał.

W filmie dołączonym do wpisu prezydenta Ukrainy, jeden z jeńców z Korei Północnej zeznał, że kilku żołnierzy z tego kraju zostało przeszkolonych z obsługi rosyjskiego uzbrojenia. Według jego słów, mężczyzna przybył do Rosji statkiem wraz z około setką rodaków, a następnie został przewieziony pociągiem na tereny objęte walkami. "Pamiętam, że był to prawdopodobnie rosyjski prom, ale nie wojskowy - służył tylko do transportu towarów. (...) Na pokładzie znajdowało się około 100 osób" - opowiadał Koreańczyk z Północy.