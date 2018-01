Tragedia w Tryńczy. Prokuratura przyjęła ostateczną wersję ws. kierowcy samochodu

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Przemyślu Marta Pętkowska poinformowała o najnowszych ustaleniach w związku z okolicznościami, w jaich doszło do tragicznego wypadku w Tryńczy. Zdaniem śledczych, za kierownicą siedział właściciel auta.

Do wypadku doszło 25 grudnia, w okolicach godziny 21. Daevo tico, którym podróżowało pięć młodych osób widziane było na stacji benzynowej około 20.30. O 20.57 po raz ostatni odnotowano aktywność telefonów komórkowych ofiar.

Samochód miał wgniecenia na dachu i masce - najprawdopodobniej zjechał z drogi, koziołkował i wpadł do rzeki Wisłok, która w tym miejscu ma ok. 3 m głębokości. Do wypadku miała przyczynić się nadmierna prędkość i zły stan techniczny pojazdu.