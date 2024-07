Tragiczne wieści z woj. lubelskiego. Nie żyje 53-latek

Przed powrotem do domu, 53-latek postanowił, że wejdzie jeszcze do wody, by się nieco schłodzić. Gdy znajomi stracili go z pola widzenia, wszczęto alarm. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe i straż pożarną. Po trwających zaledwie kilka minut poszukiwaniach, z wody wyłowiono ciało mężczyzny.