24-latek odpowie za usiłowanie zabójstwa. Zaatakował nożem przechodnia

Według ustaleń policji, do bójki doszło w środę. 24-letni rowerzysta potrącił psa, który był na spacerze ze swoim właścicielem. 38-letni właściciel psa zwrócił uwagę rowerzyście, co doprowadziło do sprzeczki. Rowerzysta niespodziewanie użył gazu pieprzowego przeciwko 38-latkowi. Doszło do bójki, podczas której rowerzysta kilkukrotnie ugodził nożem właściciela psa, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia.