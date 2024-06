Szokujące wideo w sieci. Zaatakowany krzyczał o pomoc. Wielka akcja

W sieci pojawiło się nagranie. Wynika z niego, że 24-letni rowerzysta potrącił psa spacerującej pary. Właściciel zwierzaka zwrócił mu uwagę, doszło do kłótni. Rowerzysta najpierw rozpylił gaz pieprzowy, a gdy doszło do przepychanki, ugodził mężczyznę nożem. 38-latek trafił do szpitala z ranami kłutymi. Lekarze walczą o życie.