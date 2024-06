Atak nożownika na Manhattanie. Ofiara i napastnik byli sąsiadami

Zabójstwo w biały dzień. Ofiara i napastnik byli sąsiadami

Jak informują media, ofiarą był muzyk, Johnny Medina. On i napastnik znali się, mieszkali po przeciwnych stronach ulicy. ABC New York powołując się na rozmowę z bliskimi zmarłego, a także na źródła w policji twierdzi, że nie byo to pierwszy raz, kiedy między mężczyznami doszło do kłótni. Ponadto, jakiś czas temu Medina zgłosił się na posterunek, twierdząc, że 24-latek go nęka.