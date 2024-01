Niespodziewane odkrycie pod synagogą w Nowym Jorku. Wybuchły zamieszki

Przywódcy Chabad-Lubawicz próbowali zamknąć tunel w poniedziałek, w wyniku czego doszło do protestów i zamieszek. Młodzi Żydzi, którzy wykopali przejście, uzasadnili to realizacją planu "ekspansji" autorstwa byłego szefa ruchu, Rebbe Menachema Mendla Schneersona. Z kolei obecny przywódca chasydzkiej grupy uznał budowę przejścia za akt wandalizmu i potępił "ekstremistów, którzy przebili się przez ścianę do synagogi, dewastując sanktuarium, starając się zachować nieautoryzowany dostęp do niej".