Makabryczne sceny w Krakowie. Mamy nowe szczegóły z policji

Rozpylił gaz i zaatakował nożem

Do ataku 24-letniego nożownika doszło w środę (26 czerwca) ok. godziny 17 w okolicy ulicy Grota Roweckiego w Krakowie. Jak przekazała tamtejsza policja, mężczyzna jechał na rowerze i potrącił psa spacerującej pary. Pomiędzy nim, a 38-letnim właścicielem psa doszło do bójki.