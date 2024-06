Zaatakowany mieczem w szpitalu. Operacja trwała 4 godziny

To do tej placówki trafił 31-latek będący ofiarą ataku mieczem przypominającym miecz samurajski. Mężczyzna został zaatakowany w ubiegły piątek, ok. godziny 18 na ulicy Reymonta w Boguszowie-Gorcach na Dolnym Śląsku. Napastnik zadał przynajmniej trzy ciosy w nogi i prawą dłoń. Rękę, która była niemal amputowana, udało się przyszyć.